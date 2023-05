Viticoltura ed enologia, all’istituto “Calvi” di Finale Emilia “Le giornate del Lambrusco”

FINALE EMILIA – La viticoltura italiana sta affrontando un difficile percorso di cambiamento legato sia alla concorrenza a livello globale, sia ai problemi legati al cambiamento climatico. La risposta al problema è una viticoltura competitiva e all’avanguardia che richiede competenze specialistiche sempre più avanzate principalmente in campo digitale, visione strategica e capacità di fare impresa. L’ Istituto Tecnico Agrario “Ignazio Calvi” di Finale Emilia, per approfondire le varie problematiche sopra elencate, legate al mondo della viticoltura e dell’enologia, ha organizzato una serie di tre giornate di confronto sulle tematiche più importanti del settore. Le conferenze si terranno nella mattina dei giorni 4, 5 e 6 maggio presso l’aula magna della scuola, in via Digione 20, e sono aperte al pubblico.

L’evento si avvale della collaborazione di ricercatori e responsabili di settore impegnati a focalizzare le problematiche che stanno emergendo e a proporre delle soluzioni sostenibili nell’era della transizione digitale, l’evento sarà l’occasione per inaugurare il primo laboratorio didattico di “vigneto di precisione” che attualmente occupa una superficie di 5000 mq nella nostra azienda. Di seguito, il programma dettagliato:

