A Carpi si celebra il 10° anniversario della beatificazione di Odoardo Focherini

CARPI- Il 15 giugno 2013, in Piazza Martiri a Carpi, ci fu la solenne concelebrazione per la beatificazione di Odoardo Focherini. Un evento che rimane nella storia della città e diocesi di Carpi, sia per il valore del riconoscimento tributato dalla Chiesa ad un concittadino sia perché avvenne a poco più di un anno dal sisma e rappresentò un motivo di grande speranza per tutti. Il tema scelto per queste celebrazioni è una frase tratta da una lettera di Focherini che ben riassume il senso di una vita donata: “L’amore infinito che vince tutte le difficoltà”.

A distanza di dieci anni la Chiesa di Carpi con la collaborazione di altri enti e istituzioni del territorio ha promosso una serie di iniziative culturali e religiose per valorizzare questa ricorrenza con lo scopo primario di rinnovare la testimonianza data dal Focherini, fino al martirio, come fedele laico, marito e padre di famiglia, giornalista e amministratore del quotidiano Avvenire.

Martedì 6 giugno alle ore 18.30 in Cattedrale

Martedì 6 giugno ricorre la memoria liturgica del Beato Focherini e per l’occasione, alle ore 18.30, in Cattedrale a Carpi, il vescovo Erio Castellucci presiederà la celebrazione eucaristica. Quest’anno l’iniziativa è promossa dall’Ufficio “Scuola Fede Futuro – Laboratorio per la scuola della Diocesi di Carpi” che ha invitato a partecipare studenti, docenti, famiglie, operatori delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio diocesano, come momento di ringraziamento per l’anno scolastico appena concluso. Sempre in Cattedrale è stata allestita la mostra biografica che illustra la vita e le opere del Beato Odoardo Focherini.

Venerdì 9 giugno alle ore 21 in Cattedrale

Nell’ambito della manifestazione nazionale “La lunga notte delle chiese” la Chiesa di Carpi ha aderito con l’apertura di diversi luoghi venerdì 9 giugno dalle 20 alle 23 (seguirà comunicato dedicato all’evento). In particolare in Cattedrale, alle ore 21, verrà presentata la figura del Beato Focherini attraverso la lettura di testi biografici e autografi (lettere dal campo di concentramento) intervallati da brani musicali proposti dal Corpo Bandistico Città di Carpi diretto dal maestro Pietro Rustichelli.

Sabato 10 giugno alle ore 21 a Fossoli

Sicuramente l’appuntamento più suggestivo e carico di significati è quello che avrà luogo a Fossoli sabato 10 giugno. La Veglia interreligiosa e interculturale pensata per sottolineare il valore della solidarietà verso tutti senza distinzione di razze, culture e religioni, sull’esempio di Focherini. Alle ore 21 presso il Circolo La Fontana a Fossoli il ritrovo dei partecipanti e l’inizio della veglia itinerante verso il Campo di Fossoli dove ci sarà la conclusione con gli interventi del presidente della Fondazione Fossoli Pierluigi Castagnetti, del Rabbino Capo della Comunità di Modena e Reggio Emilia, Beniamino Goldstein e del Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. Al termine i saluti del sindaco Alberto Bellelli, del vescovo Erio Castellucci e del vicario generale monsignor Gildo Manicardi.

La Veglia è stata curata da un gruppo di lavoro molto ampio che ha visto la partecipazione, insieme alle realtà diocesane, della Fondazione Fossoli, della Consulta per gli stranieri, dell’Azione Cattolica e dell’Agesci.

Domenica 11 giugno ore 10.45 in Cattedrale

Sarà il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, a presiedere la solenne concelebrazione eucaristica in Cattedrale alle ore 10.45. La presenza del cardinale Semeraro attesta l’attenzione della Chiesa per la testimonianza del martire Odoardo Focherini ma anche per evidenziarne l’attualità. In questo tempo più che mai servono fedeli laici impegnati e coraggiosi di fronte alle sfide dell’accoglienza, della difesa della libertà e della promozione della pace. Sono state invitate le Autorità civili e militari, i rappresentanti dell’associazionismo e del volontariato, animeranno la liturgia le Corali riunite della Diocesi di Carpi.

