A Mirandola arriva Cinestate 2023: dal 12 giugno la rassegna dei grandi film

MIRANDOLA- Prenderà il via lunedì 12 giugno, a Mirandola, la nuova rassegna cinematografica estiva CINESTATE 2023: proposta dal Circolo Cinematografico “Italo Pacchioni” di Mirandola, con il patrocinio e contributo del Comune.

La rassegna avrà luogo presso il parco dell’ ex Cassa di Risparmio di Mirandola, ogni lunedì dal 12 giugno al 24 luglio 2023.

Questo il programma completo:

Lunedì 12 giugno

The Fabelmens – di Steven Spielberg (USA, 2022, durata 151 minuti) con Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Judd Hirsch.

Il film ha ottenuto 7 candidature a Premi Oscar, ha vinto un premio ai David di Donatello, 5 candidature e vinto 2 Golden Globes.

Trama: Il film racconta la storia di Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), un ragazzo cresciuto tra l’Arizona e la California tra gli anni 50 e 60, che grazie all’amore di sua madre (Michelle Williams) per la musica e il cinema, si appassiona alla settima arte.

Il giovane scopre uno sconvolgente segreto familiare e si rifugia nella magia del cinema, che con il suo potere salvifico può aiutarlo a vedere la verità.

Lunedì 19 giugno

Ti mangio il cuore – di Pippo Mezzapesa (Italia, 2022, durata 115 minuti – vm14) con Elodie, Francesco Patané, Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta.

Il film ha ottenuto 3 candidature ai Nastri d’Argento, ha vinto un premio ai David di Donatello.

Trama: Tra gli altopiani del Gargano vi sono due famiglie, i Malatesta e i Camporeale, che si contengono il territorio e sono rivali da moltissimo tempo, tanto da essersi già sfidati in passato in contese che hanno portato solo sangue e morte. La faida tra i due clan viene riaccesa quando Andrea Malatesta, erede della casata mafiosa, e Marilena, moglie del boss dei Camporeale, si innamorano. Si tratta di un amore impossibile da realizzare, non solo perché lei è sposata, ma soprattutto perché proibito. Ed è proprio questo amore tormentato e passionale a innescare la miccia che porterà allo scontro e in seguito a una guerra tra le famiglie.

Lunedì 26 giugno

Everything Everywhere All At Once – di Dan Kwan, Daniel Scheinert. (Azione, Avventura, Commedia, – USA, 2022, durata 139 minuti) con Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong, Jamie Lee Curtis.

Il film ha ottenuto 10 candidature e vinto 7 Premi Oscar, 6 candidature e vinto 2 Golden Globes, 10 candidature e vinto un premio ai BAFTA.

Trama: Una donna di origini cinesi di nome Evelyn, che gestisce una piccola lavanderia a gettoni, è sempre piena di lavoro e deve occuparsi non solo della sua attività, ma anche della sua famiglia: un padre ormai rintronato (James Hong), una figlia adolescente Joy (Stephanie Hsu), che non sembra più riuscire a comprendere, e un matrimonio con Waymond (Ke Huy Quan), un uomo debole con il quale non si trova per nulla bene. Come se la sua impegnata vita non bastasse, Evelyn riceve anche un controllo fiscale che la porta a imbattersi in Deirdre (Jamie Lee Curtis), un’ispettrice puntigliosa.

Mentre deve fare i conti con l’agente, la donna assiste a una spaccatura nel multiverso, che la trascina in un’avventura fatta di realtà parallele. Il suo compito ora è sconfiggere il nemico e salvare il destino degli universi, riportando così non solo l’armonia nelle varie dimensioni, ma anche nella sua vita e nella sua famiglia.

Lunedì 3 luglio

Il corsetto dell’imperatrice – di Marie Kreutzer (Biografico, – Austria, Francia, Germania, Lussemburgo, 2022, durata 105 minuti) con Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz, Jeanne Werner, Alma Hasun.

Trama: Il film è incentrato sull’Imperatrice Elisabetta d’Austria, meglio conosciuta come Principessa Sissi (Vicky Krieps). Nota per la sue bellezza e grande fonte d’ispirazione per la moda del tempo, Sissi sta per compiere 40 anni e, considerata già anziana nella sua epoca, inizia a essere ossessionata da un grande timore, ovvero che l’avanzare dell’età le porti via

la bellezza.

Decisa a non darsi per vinta, l’Imperatrice tenta di tutto per restare ancora bella e conservare quell’immagine pubblica tanto ammirata. Inizia quindi a dedicare maggior tempo e cure al suo aspetto fisico e spinta dalla brama di mantenere intatta l’idea che ha di lei l’opinione pubblica, decide di portare sempre più stretto il suo corsetto. Al contempo la sua importanza politica come imperatrice viene ridotta a un semplice ruolo di facciata e quella sua voglia di conoscere, scoprire cose nuove e vivere, che da sempre la contraddistingue, la rendono irrequieta ferma a Vienna. È per questo che Sissi inizia a viaggiare tra Inghilterra e Baviera nella disperata ricerca di quel sentimento frenetico che provava in giovinezza, non mancando di fare visita ai suoi ex amanti e a vecchie amicizie.

Quello che l’attende è un futuro di doveri solo cerimoniali e non più politicamente impegnati, motivo per cui Sissi si ribella ed escogita un modo per proteggere il suo lascito e non essere dimenticata.

Lunedì 10 luglio

Full Time – Al cento per cento – di Eric Gravel (Drammatico, – Francia, 2021, durata 85 minuti) con Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich, Nolan Arizmendi, Sasha Lemaitre Cremaschi.

Il film è stato premiato al Festival di Venezia, ha ottenuto 4 candidature e vinto 2 Cesar, ha ottenuto 2 candidature a Lumiere Awards.

Trama: Julie (Laure Calamy) è una giovane che cerca di crescere i propri figli in tranquillità in una casa in campagna, mentre si mantiene con un impiego in un lussuoso hotel di Parigi, senza far mancare nulla alla sua famiglia né a se stessa. La donna mira da diverso tempo a un posizione lavorativa diversa e quando viene convocata per il colloquio, finalmente sembra essere arrivato il suo momento.

Proprio il giorno del suo colloquio, però, viene indetto uno sciopero nazionale di tutti i trasporti, nel quale Julie inevitabilmente si imbatte. La manifestazione rischia di mandare all’aria non solo il suo sogno, ma anche il suo futuro e tutto ciò che finora la donna ha costruito. L’unica cosa che Julie può fare è correre, correre senza mai fermarsi, cercando di non inciampare.

Lunedì 17 luglio

Close – di Lukas Dhont (Drammatico, – Belgio, Paesi Bassi, Francia, 2022, durata 105 minuti) con Eden Dambrine, Gustav De Waele, Émilie Dequenne, Léa Drucker, Kevin Janssens.

Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Cannes, 1 candidatura a Golden Globes, 5 candidature agli European Film Awards.

Trama: Il film racconta la storia di un’amicizia nata anni prima tra i tredicenni Léo e Rémi (Eden Dambrine e Gustav De Waele). I due sono molto legati e abituati a dimostrarsi affetto in pubblico genuinamente, senza preoccuparsi di cosa possa pensare chi li vede da fuori. Un giorno, mentre sono a scuola, una loro coetanea davanti l’intera classe chiede loro se sono una coppia, insospettita dalla vicinanza dei due. Nonostante Léo specifichi che il loro rapporto è solamente di amicizia e quasi fraterno, il loro forte e duraturo legame viene improvvisamente e bruscamente interrotto. Léo inizia a evitare il suo amico, timoroso che la loro amicizia possa essere fraintesa. Dal canto suo, Rémi si sente ferito e non riesce a capire il vero motivo del perché il suo migliore amica abbia cambiato atteggiamento nei suoi confronti.

Quello che Léo non si aspetta, però, è che la sua vita verrà colpita da una tragedia totalmente inaspettata, che lo porterà ad affrontare le conseguenze della sua scelta.

Lunedì 24 luglio

Triangle of Sadness – di Ruben Östlund (Satirico, – Svezia, 2022, durata 149 minuti) con Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody Harrelson, Vicki Berlin, Henrik Dorsin.

Il film ha ottenuto 3 candidature a Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Cannes, 1 candidatura a David di Donatello, 2 candidature ai Golden Globes, 3 candidature ai BAFTA.

Trama: Il film è ambientato nel mondo della moda e racconta la storia di due modelli e influencer, Carl (Harris Dickinson) e Yaya (Charlbi Dean), che stanno meditando di dare l’addio alle passerelle.

Nonostante la loro giovane età, il tempo inizia a mostrare i primi segni del suo passaggio e nello stressante mondo del fashion le rughe non sono viste di buon occhio. È così che Carl e Yaya si ritrovano di fronte a un bivio: abbandonare o resistere?

Dopo l’ultima Fashion Week, i due vengono invitati su un yacht per una crociera di lusso. Mentre l’equipaggio si occupa di ogni piccolo bisogno degli ospiti, il capitano (Woody Harrelson) si rifiuta di uscire dalla sua cabina, mentre la famosa cena di gala si avvicina. Di colpo gli avvenimenti prendono una svolta inattesa, i rapporti di forza s’invertono e si scatena una tempesta che rischia di mettere seriamente in pericolo il comfort dei passeggeri.

I biglietti saranno acquistabili presso il luogo dell’evento, la sera stessa dalle ore 20 in poi fino ad esaurimento posti. I prezzi dei biglietti sono 5€ intero e 3€ ridotto (under 12). NON SI EFFETTUANO PRENOTAZIONI.