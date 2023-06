Airone ferito salvato dai pompieri

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Era rimasto incastrato tra le sterpaglie di un isolotto l'airone che è stato salvato sabato mattina dai vigili del fuoco modenese. Verso mezzogiorno la centrale operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto una segnalazione per l'avvistamento di un airone incastrato su un isolotto in prossimità del percorso natura sul fiume Panaro, nel territorio di San Cesario. L'intervento di una squadra fluviale con gommone da rafting ha permesso di liberare il volatile, che aveva anche riportato la frattura di una zampa. Per questo, bisognoso di cure, l'animale è stato quindi consegnarlo ai volontari del Centro fauna selvatica "Il Pettirosso", per essere portato presso la struttura di via Nonantolana dove prima di essere liberato sarà rimesso in sesto.