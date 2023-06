Alla Croce rossa di Finale Emilia il premio volontariato del Rotary Club di Cento

All’incontro sono intervenuti i responsabili locali della storica e benemerita associazione che hanno illustrato ai presenti l’attività che svolgono gli oltre cento aderenti. Ha introdotto la riunione il presidente Giorgio Zoli, gli erano accanto i soci finalesi Claudio e Barbara Sabatini. Per la Croce Rossa erano presenti la responsabile Grazia Guberti, Beatrice Ferrarini, Barbara Gozzi e John Addai.

Come ricorda il Rotary sul proprio sito internet: "Il comitato finalese opera da oltre trent’anni in campi ben precisi quali, in particolare, l’urgenza-emergenza, il sociale e i giovani. I volontari finalesi della Croce Rossa hanno ovviamente partecipato alla recente campagna di soccorsi a favore degli alluvionati della Romagna oltre ad espletare varie altre attività legate ad esempio al trasporto di feriti e malati. Sul fronte sociale intensa e apprezzata è la raccolta di prodotti alimentari per famiglie bisognose e l’opera di intelligente e utile animazione per i giovanissimi di età compresa fra gli 8 e i 13 anni".