Antonio Platis sarà il nuovo vice coordinatore regionale di Forza Italia

MIRANDOLA- Antonio Platis sarà il nuovo vice coordinatore regionale di Forza Italia: ad annunciarlo è stata la coordinatrice regionale forzista Rosaria Tassinari in occasione dell’incontro in Provincia- promosso dal coordinatore provinciale Piergiulio Giacobazzi, che ha visto la partecipazione di tutti gli iscritti che ricoprono incarichi a vario titolo- sulla riorganizzazione di Forza Italia sul territorio.

«E’ una persona capace e competente – ha commentato l’onorevole Tassinari – mi ha sempre aiutato molto nel mio ruolo e continueremo a lavorare insieme in vista delle elezioni del prossimo anno. Per noi Modena rappresenta un territorio strategico per l’equilibrio della regione e vogliamo subito far capire che costituiamo un’alternativa credibile alla sinistra: abbiamo maturato capacità amministrativa in tutti i campi, abbiamo già conseguito vittorie in comuni che sembrano roccaforti della sinistra. Possiamo continuare a farlo».

«Personalmente ringrazio Rosaria Tassinari – ha detto Platis – lei è stata il nostro punto di riferimento a Roma, anche durante l’emergenza alluvione, compiendo un lavoro preziosissimo»

