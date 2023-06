Aperto il bando per i nuovi agenti di Polizia Locale di Carpi, Novi di Modena, Soliera e Campogalliano

Restano pochi giorni per aderire al bando per la composizione di un elenco idonei per Agenti di Polizia Locale (di cui sei assunti da subito), che andranno ad operare nei comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera.

I termini per la presentazione della domanda vanno dal 16.05.2023 al 15.06.2023 e chi supera la selezione, entra nell’elenco degli idonei e avrà l’opportunità di candidarsi direttamente per le prossime assunzioni. Oltre ai requisiti generali, per poter partecipare, occorrerà essere in possesso dei requisiti psico – attitudinali e fisico – funzionali.

L’Unione delle Terre d’Argine è tra i primi Enti a livello nazionale ad aver utilizzato la normativa per la selezione di nuovo personale prevista dalle riforme attuative del PNRR, una tappa fondamentale nello snellimento delle procedure di assunzione di dipendenti da parte delle pubbliche amministrazioni locali. La norma di riferimento (contenuta nell’articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021) ha un carattere innovativo ed è applicabile solamente da parte degli enti locali che sono associati, come in questo caso che vede coinvolti l’Unione delle Terre d’Argine e il Comune di Castefranco Emilia.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere effettuata on-line, collegandosi al sito istituzionale dell’Unione delle Terre d’Argine, a questo link.

