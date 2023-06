Calcio a 5, a Cavezzo in arrivo il torneo “Mundialito Futsal”

CAVEZZO – Grande attesa, tra gli appassionati di sport della Bassa modenese, per il “Mundialito Futsal”, torneo di calcio a 5 che si svolgerà a Cavezzo (via Allende) tra la fine del mese di giugno e l’inizio di quello di luglio. In particolare, dal 27 giugno al 7 luglio, le squadre iscritte si sfideranno tra loro in una competizione, al termine della quale verranno premiate le squadre prima, seconda e terza classificata. Premi in palio anche per il miglior portiere e per il miglior marcatore del torneo. Per tutta la durata del torneo, ogni sera, saranno a disposizione stand gastronomico e bar. Nella locandina sottostante, è possibile trovare tutte le informazioni per l’iscrizione:

