Carpi, asfaltature straordinarie per i danni del maltempo

CARPI- Tra i danni causati dal maltempo che ha colpito il territorio carpigiano tra il 15 e il 20 maggio scorso ci sono anche quelli provocati al manto stradale di alcune importanti arterie.Per questo motivo la Giunta comunale ha stanziatoper intervenire prontamente sulle quattro situazioni più critiche: via Lama di Quartirolo nel tratto compreso tra via Marx e via Sigonio; strada provinciale 468R nel tratto compreso tra via Bonasi e via Griduzza; parte di via dell’Industria tra via Nuova Ponente e via Castellani Tarabini; corsia in direzione nord della tangenziale Losi nel tratto compreso tra via Morbidina e via Cattani.

Si tratta di strade interessate quotidianamente da un importante flusso di traffico veicolare anche di mezzi pesanti, situazione che rende urgente intervenire onde evitare ulteriori cedimenti o ammaloramenti del manto stradale con grave pericolo per la sicurezza e il passaggio dei veicoli.

In particolare, si procederà alla scarifica della pavimentazione esistente, alla posa in opera della bitumatura di ancoraggio e del conglomerato bitumoso, alla riparazione delle opere accessorie danneggiate (pozzetti e cordoli) e al rifacimento della segnaletica orizzontale.

I lavori si dovrebbero concludere entro la fine del mese di giugno 2023.