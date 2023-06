Carpi, Octagona accompagna Teknofanghi in India

CARPI- È stata perfezionata la creazione di Teknofanghi Water Treatment Asia Pvt. Ltd., con sede a Pune, in India, la prima sede operativa di Teknofanghi nel Subcontinente. L’obiettivo della costituzione societaria è quello di attivare un presidio diretto per la produzione e commercializzazione dei prodotti Teknofanghi destinati al mercato indiano. L’intera operazione è stata guidata da Octagona Srl, società di Carpi che dal 2002 supporta la crescita delle aziende italiane all’estero attraverso la fornitura di specifici servizi di internazionalizzazione. Potendo contare su un team di esperti presente in 3 sedi dirette (a New Delhi, Bangalore e Pune), Octagona ha gestito e coordinato l’intero processo di costituzione in India, predisponendo la contrattualistica necessaria e adempiendo agli obblighi amministrativi richiesti dalla normativa locale.Supporto che continua ancora oggi: attualmente, Octagona sta seguendo l’azienda anche nelle sue fasi post-costituzione, attraverso un supporto operativo e legale specifico. L’India è infatti sempre più un partner commerciale strategico per le imprese italiane: Paese più popoloso al mondo e quinta economia globale, negli ultimi 10 anni ha fatto registrare un tasso di crescita del PIL superiore al 6% annuo, grazie a una serie di riforme normative che hanno reso il Subcontinente maggiormente aperto al commercio internazionale. Inoltre, a detta degli esperti, il trattamento di fanghi e di acque reflue rappresenta un'opportunità per le aziende italiane del settore. Di fatto, si prevede che entro il 2030 la domanda di acqua in India sarà doppia rispetto a quella attuale, mentre il mercato indiano del trattamento di acque e fanghi raggiungerà i 2,08 miliardi di dollari entro il 2025, rispetto agli 1,31 miliardi di dollari del 2020. “L’estero rappresenta per la nostra azienda il mercato più importante per volumi generati - afferma Massimiliano Lagreca, chairman di Teknofanghi. Da anni lavoriamo a stretto contatto con numerosi operatori di settore, i quali richiedono una costante attività di supporto tecnico e commerciale. Per questo, e fiduciosi dello scenario di forte crescita dell’India, abbiamo deciso di attuare un cambio di passo e rafforzare la nostra presenza nel mercato, attraverso l’esecuzione di un piano strategico ben definito. Consapevoli dell’elevato livello di complessità di un’operazione di questo tipo, ci siamo rivolti ad una società di grande esperienza e professionalità come Octagona, la quale ha assistito al meglio la nostra azienda nei passaggi che hanno portato alla costituzione della sede indiana”. “L’India - commenta Alessandro Fichera, ceo di Octagona - non è un mercato semplice, ma un piano strategico ben definito porta a risultati vincenti, soprattutto in un’ottica di lungo termine. Avviare un progetto di internazionalizzazione nel Subcontinente significa iniziare un percorso lungimirante e le nostre imprese devono tenere a mente l’importante ruolo che giocherà l’India nell’economia mondiale futura. Siamo sicuri che Teknofanghi, in qualità di realtà fortemente radicata all’estero, saprà sfruttare questa opportunità e consolidare la propria presenza in un mercato dalle grandi potenzialità”.