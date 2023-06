Carpi, Polizia Locale in bicicletta per pattugliare le aree verdi

CARPI – La Polizia Locale ha cominciato ieri, 16 giugno, a Carpi, un servizio di pattugliamento delle aree verdi con agenti in bicicletta: l’iniziativa, per ora in via sperimentale, consentirà al personale di entrare nei parchi e percorrerli in modo più agevole ed efficace rispetto ai colleghi delle pattuglie in auto o motocicletta. Gli agenti saranno dotati di “mountain-bike” a pedalata assistita (cosiddette “bici elettriche”). I controlli avranno carattere periodico, anche in base ad esigenze specifiche e all’organizzazione del personale in servizio.

Sottolinea il Comandante Davide Golfieri: «L’attività di controllo, facilitata dall’impiego di un mezzo ottimale proprio per le sue caratteristiche e, fatto non secondario, ecologico, sarà dedicata soprattutto alla verifica del rispetto delle norme di comportamento all’interno dei parchi, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana (atti vietati, conduzione dei cani, tutela della quiete, ecc…)».

