Caso Alice Neri, concluse le operazioni dei sommozzatori ai laghetti di Fossa di Concordia

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

CONCORDIA- Erano partite martedì 20 giugno le ricerche dei sommozzatori dei carabinieri per trovare il telefonino di Alice Neri nei laghetti di Fossa di Concordia.Il telefono non era stato trovato nell'auto, come ipotizzato in un primo momento, e la procura aveva predisposto nuove indagini sul posto: il telefono della 32enne, infatti, potrebbe contenere informazioni preziose allo svolgimento delle indagini in corso. Le operazioni dei sommozzatori sono terminate intorno alle 15.15 di venerdì 23 giugno, ma non si conoscono ancora gli esiti delle ricerche.