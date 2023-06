Cavezzo, auto esce di strada e si ribalta in via Santa Liberata: ferita 65enne

CAVEZZO – Un incidente si è verificato nella giornata di ieri, martedì 13 giugno, in via Santa Liberata, nel territorio comunale di Cavezzo. Intorno alle ore 13.30, infatti, per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada, ribaltandosi e finendo nel fossato a lato della carreggiata: ferita in modo non grave la donna di 65 anni residente nella Bassa modenese alla guida della vettura. Nessuna altra auto è stata coinvolta nell’incidente, per cui si sospetta che l’incidente sia stato causato da un malore occorso alla donna, oppure da un improvviso scarto per evitare un animale sulla carreggiata. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Cavezzo: è stato necessario istituire la circolazione a senso unico alternato per il tempo necessario per effettuare i rilievi.

