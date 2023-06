Cervia presenta il Craft Gin Summer Fest

CERVIA- Con un mercato in continua crescita, una spiccata versatilità e una forte territorialità derivata da botaniche legate a tradizioni regionali, ilsi rivela oggi. E la riviera Romagnola se n’è accorta. Tanto che sempre più cocktail a base gin sono consumati all’ora dell’aperitivo, al tavolo del ristorante o come calice da meditazione.

Nasce così l’idea del Craft Gin Summer Fest di Cervia, per mettere in contatto appassionati e addetti ai lavori con il mondo del Gin quello vero, nato dalle mani e dall’amore dei produttori artigianali che oggi si contano a centinaia in ogni regione del Belpaese.

Location di prestigio della prima edizione il centro storico del borgo cervese fra la Torre San Michele e i Magazzini del Sale. Concentrato nella sola serata di venerdì 21 luglio dalle 19.00 alla mezzanotte il Craft Gin Summer Fest ospiterà decine di produttori artigianali che faranno assaggiare i loro gin puri o in abbinamento con toniche di prestigio, tenendo conto delle regole del bere consapevole.

Molte e qualificate le collaborazioni, cominciando con la locale Gintoneria di Bejo che allestirà un banco d’assaggio con decine di etichette da tutto il mondo e con le toniche di prestigio firmate Alpex.

Evento nell’evento, a rendere originale la formula del Gin Fest cervese, ecco l’abbinamento con i prodotti certificati, le bollicine e gli altri spirits dell’Emilia-Romagna a cura di Enoteca regionale. Un matrimonio di creatività nel segno del food pairing, cioè l’arte di accompagnare i cibi e le preparazioni tradizionali con gin tonic e cocktail, per un mix di sicuro effetto che ormai anche in Italia sta prendendo piede nei locali di tendenza.

A dettare la danza una bartender d’eccezione, la siciliana Stella Palermo, in arte Monica&Tonica capace di creare inediti abbinamenti mixando gin locali, bollicine e prodotti freschi, come la frutta di stagione o ingredienti particolari come la polvere dell’aglio nero.

Musica, racconto, intermezzi culturali e sinergie con i pubblici esercizi locali, completano una serata di degustazioni e conoscenza del prodotto.

Organizzato in partnership fra Officine del Sale, Sale Dolce, Bagno Bandito e Agenzia PrimaPagina insieme all’Associazione Cervia Centro e alla ProLoco Projet di Milano Marittima, l’evento ha il patrocinio del Comune di Cervia e il sostegno di Regione Emilia Romagna, Unioncamere Emilia Romagna e Enoteca Regionale Emilia Romagna, come evento ‘Anteprima’ di Tramonto di Vino il tour del gusto regionale, la cui prima data ufficiale è prevista il 28 luglio a Milano Marittima alla rotonda I Maggio. Media partener dell’evento il funambolico Gin ceck, il Gin influencer bresciano, papà di gran parte dei Gin festival italiani.

In sinergia con l’evento, lungo il molo attiguo, una tre giorni dedicata all’artigianato artistico realizzato partendo dal riciclo creativo, contribuirà ad animare il festival.

Info serata: Il ginlover accede alla manifestazione con l’acquisto di un carnet al prezzo di € 20 comprensivi di 3 coupon spendibili per la degustazione di 3 gin tonic/cocktail e assaggi di gin puro ai banchi dei produttori e di 2 ticket per il food. Per l’operatore Horeca e per la stampa l’ingresso è gratuito previo accreditamento.

Anteprima del Gin Festival giovedì 20 luglio con ‘Indovina chi viene a Cena?’ - Cena degustazione a base di prodotti tipici e gin in abbinamento c/o Bagno Bandito 211. Necessaria prenotazione (telefono 3484433793).