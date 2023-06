Concordia, dal 16 al 18 giugno torna il “Pork Factor Weekend”

CONCORDIA – La griglia e la solidarietà saranno le protagoniste assolute del weekend del 16, 17 e 18 giugno a Concordia. Torna infatti Pork Factor, la grande festa dedicata agli amanti delle grigliate (di carne e non solo) giunta alla nona edizione. L’evento è organizzato dall’associazione i Fiol d’la schifosa con il patrocinio del Comune di Concordia sulla Secchia. Radio Pico è media partner.

Anche quest’anno, come ormai dal 2013, la manifestazione si svolgerà in tre serate fatte di buona cucina, divertimento e musica, ma soprattutto di “buone intenzioni”: il ricavato sarà infatti devoluto in beneficienza a realtà che si occupano del sostegno all’infanzia. Per questa edizione gli organizzatori hanno individuato anche un asilo colpito dall’alluvione in Romagna cui destinare i fondi.

Il momento clou sarà il tradizionale Master Pork, ovvero la gara di grigliate per aggiudicarsi il premio Griglia d’Oro. Ciascuna squadra cercherà di accaparrarsi i voti del pubblico presente, sia sulla base della qualità della grigliata preparata che per la simpatia dello stand, addobbato in linea con il tema della competizione. Nel corso delle altre serate sarà comunque attivo lo stand gastronomico.

Per quanto riguarda l’intrattenimento: venerdì 16 giugno alle ore 20.00 saggio della “Fondazione Scuola di Musica Carlo e Gugliemo Andreoli” del comprensorio di Concordia e Mirandola; alle 22 presentazione delle squadre per la gara di sabato; alle 22:30 concerto di Lourido e i Bisunti

sabato 17 giugno gara di grigliate a partire dalle ore 19; alle 20 concerto dei Quadraphonic; alle 22 Cagne Pelose live e alle 23:45 si balla con Radio Pico WEEKENDANCE con i dj Kevin M, Sir K, Mr. Gibo, Andra Mazzali Dj. Ospiti della serata BENZ e MANUEL B;

domenica 18 giugno dalle 21.30 musica dal vivo con Luca & The Wedding Band, uno spettacolo musicale con le più belle canzoni italiane e straniere dagli anni 60 ai giorni nostri; alle 23 premiazioni Pork Factor 2023 e in chiusura Fuochi d’Artificio.

L’associazione di promozione sociale “I fiol d’la Schifosa” è riuscita a far diventare il Pork Factor uno degli appuntamenti benefici più partecipati della provincia modenese ed i numeri delle passate edizioni parlano chiaro: oltre 140mila euro raccolti e donati in beneficenza nelle prime 8 edizioni e oltre 45mila presenze totali.

