Controlli straordinari a Modena, 125 persone identificate

MODENA- Proseguono a Modena i controlli rafforzati anticrimine finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina.

La scorsa notte la Squadra volante ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dalla questora di Modena, con l’ausilio della Polizia locale e il rinforzo di pattuglie del Reparto Prevenzione crimine della Polizia di Stato.

Il dispositivo ha presidiato, in particolare, i portici di viale Crispi, via Nicolò dell’Abate, via Mazzoni e piazza Dante, compresa la stazione ferroviaria, con passaggi automontati, soste e pattugliamenti appiedati. I controlli mirati hanno interessato sia i pedoni che i veicoli in transito. Successivamente, le pattuglie si sono portate nell’area del parco Novi Sad, fino a via Fabriani, viale Storchi e via Berengario. Sono stati predisposti posti di controllo su strada sia veicolari che appiedati lungo Montecuccoli.

Detti controlli sono stati preceduti da un altro servizio straordinario, in orario pomeridiano, volto a potenziare l’attività di prevenzione e presidio del territorio in città. I pattugliamenti hanno interessato dapprima la zona di via Emilia Ovest, quindi tutta la zona Tempio, da via Fabriani, e piazzale Natale Bruni, fino a viale Caduti in Guerra, via Montecuccoli e viale Monte Kosica. Il dispositivo si è poi spostato nell’area che insiste sul parco Pertini.

Diversi i posti di controllo per il monitoraggio dei flussi veicolari in entrata ed uscita dalla città, predisposti lungo le principali arterie cittadine.

Complessivamente sono state 125 le persone identificate- di cui 46 straniere- e 48 gli automezzi controllati. Elevate 5 contravvenzioni al Codice della Strada.

Servizi straordinari anticrimine proseguiranno anche nei prossimi giorni e interesseranno diverse zone della città nei vari quadranti orari.

