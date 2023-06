Corruzione, arrestato l’ex deputato leghista Gianluca Pini

FORLI’- 34 provvedimenti di custodia cautelare e 63 milioni sequestrati: sono i “numeri” della maxi inchiesta anticorruzione, nata da un’indagine per droga, che ha portato all’arresto di Gianluca Pini: deputato della Lega fino al 2018 e oggi amministratore di una società di import-export.

L’inchiesta parte nel 2020: intercettando un gruppo di albanesi dedito al traffico di droga gli investigatori scoprono un “consolidato rapporto personale e d’affari” dei narcos con un ex parlamentare non più in carica. Nel comunicato rilasciato dalla Procura non vengono menzionati i nomi degli arrestati, ma riscontri esterni hanno confermato il coinvolgimento dell’ex parlamentare Pini che, secondo la procura forlivese, “sfruttava conoscenze di alto livello maturate grazie all’incarico istituzionale” in modo da “garantirsi la presenza di persone a lui asservite all’interno di diverse istituzioni locali e nazionali”.

Una proficua “rete di rapporti” che gli ha permesso di ottenere, tra l’altro, un appalto di 6 milioni di euro con Ausl Romagna nel 2020 per la fornitura di 3.3 milioni di mascherine provenienti dalla Cina.

Le mascherine però dovevano essere sdoganate e qui entrava in gioco l’ex direttore dell’Agenzia delle Dogane Marcello Minenna- anche lui finito in manette- con il quale Pini, secondo gli investigatori, intratteneva “comprovati rapporti corruttivi”.

