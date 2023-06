Cultura e spettacoli, la Regione stanzia 2,8 milioni di euro

MODENA- Progetti e iniziative di promozione culturale da realizzare su tutto il territorio regionale. La Regione conferma il proprio sostegno e per il 2023 stanzia circacon un lieve incremento rispetto al 2022. La Giunta regionale ha approvato le graduatorie e i contributi del bando che, in attuazione della Legge Regionale 37, sostiene.A questo stanziamento si somma quello dia sostegno dei programmi di attività promossi da organizzazioni e associazioni culturali di dimensione regionale in convenzione.Tra gli obiettivi prioritari del bando da 2,8 milioni, c’è quello di favorire il, dellae di, così come sostenere progetti finalizzati a promuovere l’, la, oltre che la diffusione dellae della, e la realizzazione di progetti nati dall’fra vari soggetti. “La Regione conferma per il 2023 le risorse assegnate a questo ambito nell’anno passato- commenta l’assessore regionale alla Cultura,-. E teniamo conto dello stato di emergenza del mese di maggio in vaste aree del territorio emiliano-romagnolo, concedendo agevolazioni per la rendicontazione dei progetti ai soggetti pubblici e privati che hanno sede legale nei territori dei comuni colpiti dall’alluvione”.Rivolto ad associazioni e istituzioni culturali, Comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti e Unioni comunali, il bando ha complessivamente registrato 268 domande, tra associazioni e istituzioni culturali, di cuisono risultateal contributo regionale. I progetti presentati da Comuni e Unioni comunali sono stati 59 di cui 40 ammessi al contributo regionale. Leimpegnate in questo ambito sono complessivamente pari a 722.000 euro a favore di Comuni e Unioni e 2.072.700 euro a favore di associazioni e istituzioni.