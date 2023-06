Da Auser Mirandola un aiuto per le popolazioni alluvionate

MIRANDOLA- L’Auser provinciale di Modena e Auser di Mirandola hanno consegnano un automezzo ad Auser Ravenna per l’accompagnamento sociale nelle zone colpite dall’alluvione.

Venerdì 9 giugno una delegazione di Auser Modena e Mirandola ha consegnato in comodato d’uso gratuito un automezzo attrezzato all’Auser di Ravenna. Il veicolo, che abitualmente viene utilizzato da Auser di Mirandola sulle strade dei comuni dell’Area Nord, per qualche mese sarà ad uso dei volontari Auser di Lugo per l’accompagnamento sociale delle persone fragili residenti nei territori alluvionati.

A causa dell’alluvione che ha duramente colpito la Romagna, Auser Ravenna ha perso 5 automezzi (2 a Faenza e 3 a Lugo) destinati all’accompagnamento sociale. Una situazione di profondo disagio, e la concreta impossibilità da parte dell’Auser ravennate di proseguire l’assistenza a tutte le persone che, in un momento come questo, hanno ancora più bisogno di sostegno e di certezze.

Per questo motivo, Auser Modena e Mirandola, di comune accordo, hanno fornito in prestito ad Auser Ravenna un proprio automezzo attrezzato anche al trasporto di persone disabili, proprio per andare a coprire il più ampio spettro delle possibili esigenze.

Al passaggio del veicolo, avvenuto nella mattina presso la sede Auser di Modena, erano presenti il vice presidente di Auser di Ravenna Sergio Frattini, il volontario di Auser Lugo Gabriele Montin e una delegazione dei volontari di Modena e Mirandola.

«Ringraziamo di cuore Auser Modena e Mirandola per questo importante gesto di unione fra comunità – ha affermato Sergio Frattini – l’automezzo, in particolare, sarà utilizzato a Lugo per accompagnare i tanti anziani, bambini e disabili che quotidianamente sosteniamo».

«La solidarietà – ha risposto il presidente provinciale Auser di Modena Michele Andreana – è la base del nostro impegno quotidiano e la collaborazione fra territori e persone è un valore fondamentale».

Prosegue, intanto, la raccolta fondi nazionale. Le donazioni vanno effettuate sul conto corrente dedicato:

IBAN IT11P0103003201000002829295 BIC PASCITM1RM1 intestato a “Auser ODV Associazione Nazionale”. Nella causale di versamento indicare: “Emergenza Alluvione”.