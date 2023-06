Hockey, quattro atlete degli Scomed Bomporto alle selezioni nazionali

BOMPORTO - Terminata ufficialmente la stagione giovanile, dopo i campionati regionali e nazionali, arrivano ora gli impegni internazionali per i giovani atleti di hockey degli Scomed Bomporto. Saranno a Civitavecchia infatti, da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio, le atlete bomportesi Giorgia Zanella e Alessia Bergamini che per la categoria Junior saranno impegnate per le selezioni Nazionali in vista dei prossimi Europei che si disputeranno in Belgio a metà luglio.Scomed presenti a Civitavecchia anche per la categoria senior con le fuoriclasse Arianna Bisi e Alice Ballarin. Gli Scomed Bomporto si confermano anche in questa stagione ai vertici dell’hockey in line .

Nelle foto: Alessia Bergamini e Giorgia Zanella per la cat. Junior e Arianna Bisi e Alice Ballarin per la cat. Senior