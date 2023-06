“Immagini in musica”: torna la mostra di Massimo Aleotti e Sabrina Golinelli

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

FINALE EMILIA- Torna la mostra poliedrica "Immagini in musica" della finalese Sabrina Golinelli e del mirandolese Massimo Aleotti. Non aspettatevi la solita esposizione fotografica: perché l'esposizione sarà un condensato di moda, fotografia, musica che si fondono creando l'insieme di quello che vedrete in "Immagini e musica".Una raccolta di 33 fotografie quella proposta da Massimo e Sabrina, ogni foto con una didascalia del brano che descrive il momento in cui è stata impressa nei loro occhi. L'appuntamento è per domenica 25 giugno, dalle ore 21, all'Arena Mondo di Moglia (Mantova).