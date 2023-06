Incendio a Nonantola, un pulmino completamente distrutto dalle fiamme

NONANTOLA- Questa mattina, intorno alle 9.15, il pulmino di una ditta di trasporti privati è stato completamente distrutto dalle fiamme. Il mezzo stava transitando in località La Grande di Nonantola quando il conducente- in corrispondenza della rotatoria di via di Mezzo- si è accorto del fumo che stava entrando nell’abitacolo.

Si è quindi fermato immediatamente al centro di un parcheggio, ma una volta sceso dal mezzo per mettere in funzione l’estintore, le fiamme hanno avvolto il vano motore e la cabina. In pochissimo poi si sono estese a tutto il veicolo.

L’incendio si è esteso a tre automobili in sosta nel parcheggio, una delle quali è stata quasi completamente distrutta.

Sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale che hanno bloccato il traffico e i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita.

