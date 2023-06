Incendio in zona Cpl a Concordia, a fuoco pallet

CONCORDIA- Ha destato preoccupazione il fumo che si vedeva levarsi sabato dalla zona dove ha sede la Cpl di Concordia, in via Grandi, alla periferia del paese. Diverse persone hanno visto fiamme e fumo, e attorno all'ora di pranzo sono stati chiamati i pompieri che sono arrivati dal distaccamento di San Felice sono accorsi in via Grandi, assieme ai colleghi volontari di Mirandola.I Vigili hanno appurato che a prendere fuoco sarebbero stati dei pallet abbandonati all'esterno della struttura, sul lato di via Di Vittorio, che non avevano nulla a che fare con l'azienda di servizi energetici. In meno di un'ora hanno concluso l'intervento sul rogo, mettendo tutto in sicurezza.