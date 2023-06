Lambrusco, il Sorbara Dop vola a New York per il Summer Fancy Food 2023

MODENA- Missione oltreoceano per Piacere Modena, che dal 25 al 27 giugno prossimi sarà protagonista insieme all’Assessorato all’Agricoltura e Agroalimentare della Regione Emilia-Romagna del Summer Fancy Food 2023 a New York: la più grande manifestazione dedicata alle specialità alimentari e alle innovazioni del settore degli Stati Uniti, che attira ogni anno migliaia di produttori, acquirenti, intermediari, distributori e altri professionisti da tutto il mondo.

Una missione di sistema nella East Coast americana volta a promuovere l’identità dell’agroalimentare della Provincia di Modena: prima in Italia per numero di prodotti alimentari certificati DOP e IGP contribuendo a rafforzare in modo esemplare la reputazione del brand Piacere Modena nel mondo.

“La partecipazione di Piacere Modena al Summer Fancy Food – spiega il presidente Enrico Corsini – è una grande occasione di visibilità su un mercato che per noi è importantissimo. Saremo presenti con molti prodotti di eccellenza del nostro territorio, che in molti casi si renderanno protagonisti di tasting e cooking show. Andiamo a New York a portare Modena a 360 gradi – aggiunge – e quest’anno poi, il messaggio di cui ci facciamo ambasciatori è ancora più significativo: l’Emilia Romagna, nonostante l’alluvione che l’ha messa in ginocchio nelle scorse settimane è terra di uomini e donne reattivi, che si rimboccano le maniche per garantire continuità alla produzione e permettere al nostro agroalimentare di essere ancora il più competitivo al mondo”.