L’artista sanfeliciano Marcello Vandelli torna a Roma con la mostra “Frammenti”

SAN FELICE- Che il pittore sanfeliciano Marcello Vandelli avesse un amore sviscerato per la Capitale è ormai noto ma è alla via emblematica per l’arte, via Margutta- in una delle Gallerie più rappresentative, “Area Contesa”- che l’artista affida un mirato reportage sulla sua nuova produzione pittorica dal titolo “Frammenti”.

Dipinti inediti che rimandano ad un excursus esistenziale intenso e che ripercorrono, emozionando, la vita di un artista sicuramente sopra le righe, che solo nella pittura ha trovato la piena e consapevole realizzazione ma anche un modo di reagire al dolore: un dolore non manifesto e per questo, più difficile emotivamente da elaborare.

Dipinti incisivi quelli che avranno il compito di mettere a tacere Vandelli per far parlare il suo cuore: farci vivere le sue emozioni, farci entrare nel suo fantastico mondo. Rigorosamente, in punta di piedi.

L’ artista viene da tempo reclamato oltre confine ma qualcosa ci dice che questo nella Capitale non sarà un appuntamento ultimo, ma il frontespizio di qualcosa di ancora più grande che legherà indissolubilmente il pittore sanfeliciano alla città che lo ha sempre celebrato e che, anche nella preziosa Santa Maria dei Miracoli, ricordiamolo, ha voluto suggellare il suo nome.

