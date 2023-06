Lavori di manutenzione sulla A1, chiusure tra Modena Sud e Valsamoggia

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

MODENA- Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza sono previste nuove chiusure sulla A1 Milano-Napoli: nel tratto compreso tra Modena sud e Valsamoggia

Dalle 22 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 giugno, sarà chiuso il tratto Modena sud-Valsamoggia, verso Bologna. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l'area di parcheggio "Castelfranco ovest".In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623, SS12, SS9 Via Emilia, per rientrare sulla A1 a Valsamoggia; Dalle 22:00 di martedì 27 alle 6:00 di mercoledì 28 giugno, sarà chiuso il tratto Valsamoggia-Modena sud, verso Milano. Si precisa che non sarà raggiungibile l'area di parcheggio "Castelfranco est". In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 Via Emilia, SS12, SP623, per rientrare sulla A1 a Modena sud.