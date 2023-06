Medolla, ultimo appuntamento per la rassegna “Poesia & musica”

MEDOLLA- Tutto da gustare l’ultimo appuntamento, a partecipazione libera e gratuita, della rassegna “Poesia & Musica”, alla Cantina Ventiventi (Società Agricola ‘Il Borghetto’) in via della Saliceta a Medolla, con “Leggere opere poetiche camminando tra i filari dei vigneti”, in programma domenica 11 giugno alle 17 (e non sabato 10, come inizialmente previsto).

Per quanti lo volessero sarà possibile trattenersi oltre l’evento e godere in totale relax, oltre che del paesaggio, dei vini proposti dalla cantina (costo 25 euro, prenotazione obbligatoria a info@ventiventi.it o su whatsapp al 3440330771 ).

Numeri oltre ogni aspettativa quelli della prima edizione della rassegna, i quattro pomeriggi di svago culturale organizzati dal Comune di Medolla in altrettanti luoghi da scoprire o riscoprire del nostro territorio, che hanno animato i sabati di inizio

primavera.

Le prime tre tappe hanno infatti visto la presenza di oltre duecento partecipanti, che hanno potuto ammirare tesori della campagna medollese come Villa Raisi-Ghirardini o la Sala acetaia Aula Mater dell’Azienda Gabrielli.

