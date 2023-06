Meteo, si scalda giugno: nella Bassa temperature oltre i 30 gradi

Prima bastonati dal maltempo, poi graziati da temperature miti, ora soffocati dall’afa: giugno scalda i motori e per questa settimana ci aspettano temperature oltre i 30 gradi.

Si comincia lunedì, quando si toccheranno i 34, e via via a salire fino a giovedì, quando il termometro toccherà quota 37 gradi. Altrettanto lentamente le temperature si ridurranno, sempre però restando, nelle massime, attorno ai 30 gradi.

Non una nuvola, non una perturbazione ci porterà fresco per almeno due settimane.

L’estate fa il suo ingresso in grande stile.

