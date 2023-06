Mirandola, alla guida con patente revocata e auto senza revisione e assicurazione: maxi multa

MIRANDOLA – Grazie ai varchi veicolari, collocati su vari punti del territorio comunale, gli agenti della Polizia Locale di Mirandola, nella giornata di ieri, giovedì 15 giugno, hanno individuato un conducente – in transito su via Albero in direzione della Bassa mantovana – che procedeva privo di assicurazione valida a copertura del veicolo. Identificata la targa, gli operatori hanno proceduto all’intercettamento e, dai controlli successivi, è emerso come il cittadino – residente in altro comune del mantovano e privo anche della revisione – fosse oltretutto alla guida nonostante gli fosse stata già in precedenza revocata la patente.

Terminati gli accertamenti, per il cittadino, di origine marocchina, si è proceduto al fermo ed al successivo sequestro del mezzo con l’applicazione di una sanzione complessiva superiore ai cinque mila euro (5.000€).

“I risultati confortano e sottolineano l’azione e i relativi investimenti realizzato da questa Amministrazione in materia di sicurezza – commenta con soddisfazione l’assessore Roberto Lodi – Ci tengo pubblicamente a complimentarmi con tutte le forze dell’ordine che lavorano sul nostro territorio: con il loro impegno costante è possibile contribuire ad un livello di sicurezza maggiore per la Città di Mirandola e nei territori frazionali”.

