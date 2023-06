Mirandola, furto alla caserma dei Vigili del Fuoco: “Rubato attrezzo indispensabile per le operazioni di soccorso”

"Nelle prime ore di domenica 25 giugno è accaduto ciò che non ci saremmo mai immaginati: un lestofante, senza preoccuparsi del potenziale pericolo di privare una squadra di Vigili del Fuoco del materiale di soccorso, si è introdotto nella nuova caserma di via Caduti di Nassiriya forzando una delle porte di accesso all’autorimessa del nostro distaccamento; cosa ancor più incredibile mentre all’interno pernottava la squadra di turno, al piano superiore. Il ladro, non curante del servizio di videosorveglianza e del personale all'interno, quindi senza temere di poter essere colto in flagrante, ha aperto un vano del camion e si è impossessato del mototroncatore.

Si tratta di un attrezzo indispensabile per le operazioni di taglio di metalli e solidi edili usato per svolgere interventi di soccorso tecnico urgente volto al salvataggio di persone, animali e cose. Oltre all’elevato valore economico, spesa che per di più ora sarà a carico del distaccamento, questo furto è andato a privare la squadra in turno di uno strumento fondamentale per risolvere una chiamata che sarebbe potuta arrivare anche subito dopo.