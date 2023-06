Mirandola, il campione di Hockey Davide Gavioli ricevuto dal sindaco Greco

MIRANDOLA- Mattinata di riconoscimenti ufficiali per il campione di Hockey su pista Davide Gavioli, ricevuto e premiato dal sindacoche – dopo avergli rivolto i propri complimenti per la recente vittoria della Coppa Intercontinentale per Club – ha spostato il focus della chiacchierata sull’ormai prossimo impegno con la Nazionale italiana: gli Europei di Barcellona, che si disputeranno dal 17 al 23 Luglio prossimi.Nato a Mirandola nel 1998, Davide – avviato alla disciplina grazie alle amorevoli attenzioni di nonno Aldino – si distingue sin da subito arrivando giovanissimo a vestire la maglia dell’Hockey Pico. A soli 17 anni, dopo essersi trasferito nell’Hockey Correggio, si laurea giovanissimo capocannoniere del campionato di Serie A2 (2015-16) guadagnandosi le attenzioni dei club più ambiziosi del movimento. Fra le varie contendenti la spunta il Viareggio, che lo renderà uno dei perni della squadra a cavallo fra il 2016 e il successivo 2019. Dopo una breve esperienza lombarda, fra le fila del Lodi, Davide viene acquistato dalla storicamente competitiva selezione del Trissino (Vi). Con la compagine vicentina è “chimica a prima vista”: da promettente rivelazione, Davide diviene il perno di un team capace, negli ultimi tredici mesi, di qualsiasi trofeo: due Scudetti (2021/22 e 2022/23), una Supercoppa Italiana (2022), una Champions League (2021/22) ed infine – ma non ultima per importanza – la Coppa Intercontinentale (Giugno 2023), sollevata grazie alla vittoria ai rigori nella finalissima contro i portoghesi del Valongo.

“Mi sono avvicinato alla disciplina grazie a nonno Aldino che, fra tante discipline che mi ha permesso di testare ha voluto indirizzarmi proprio verso l’Hockey – confida Davide Gavioli – Alla “Pico” sono cresciuto tanto e sogno un giorno di chiudere la carriera nella mia Mirandola riportando la società che mi ha lanciato ai vertici della disciplina riempiendo un “Pala Simoncelli” che non vede l’ora di poter ammirare nuovamente partite di Hockey di alto livello”.

E’ un fiume in piena Gavioli che, tra impegni con club e Nazionali ha trovato anche il tempo per mantenere un saldo legame con la fidanzata e gli amici di una vita nella sua città natale e contestualmente laurearsi nel 2022 in Scienze motorie, avviando successivamente un percorso magistrale in management sportivo: “Per rincorrere i miei sogni nello sport sono tanti i sacrifici che mi sono richiesti. Questi traguardi non sarebbero possibili se non avessi la fortuna di poter contare su una Famiglia che mi ha sempre supportato e sull’affetto della mia ragazza e dei miei amici di una vita. Sono emozionato e felice che il Sindaco Alberto Greco mi abbia ricevuto in Municipio. E’ stata una piacevolissima chiacchierata e l’interesse e l’affetto che ho percepito li porterò con me con ancora più stimoli in vista dei prossimi europei”.

Nessun riposo per il talento mirandolese che risponderà “presente” alla chiamata della maglia azzurra: la selezione del CT Bertolucci, fra il 17 ed il 23 Luglio prossimi, sarà impegnata a Noia (a pochi km da Barcellona) per gli Europei 2023. Missione difficile, ma non impossibile nella quale la stella mirandolese si candida per prendersi oneri e responsabilità: si parte, in salita, con un girone di “ferro” composto da Francia, Portogallo e dai padroni di casa della Spagna. Una Città intera fa il tifo per il proprio campione, con la speranza di ritrovarci nuovamente, nel prossimo mese di Agosto, raccontando un nuovo trionfo e un’altra splendida storia da raccontare.

“Da primo cittadino non posso che compiacermi che il nome di Mirandola possa esser veicolato da un testimonial tanto talentuoso ed affezionato alla propria terra natia – commenta il sindaco Greco – Davide incarna tante qualità ma la cosa che più sorprende è l’assoluta chiarezza di idee: non posso che augurargli di non interrompere qui la scia di trionfi, personali e di squadra, con la promessa di ritrovarci al più presto per un’altra piacevole chiacchierata. Avanti tutta, Davide!”