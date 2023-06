Mirandola, il Polo culturale “Il Pico” inaugura in piazza Garibaldi

MIRANDOLA-2023, a partire dalle 18:30, l’Amministrazione comunale diinvita la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione delche – all’interno dei suoi vari spazi – ospiterà la nuova sede dellaIl taglio del nastro sarà accompagnato dalle voci del coro “Città di Mirandola” e dalle note della Fondazione Scuola di Musica “Andreoli” e, al termine degli interventi istituzionali, è in programma una visita guidata dell’intero complesso. L’evento culminerà, in serata, con il concerto per fisarmoniche dell’Ensemble Accordèon, con inizio previsto per le ore 21.

Il nuovo polo culturale nasce, in un “luogo del cuore” per svariate generazioni di mirandolesi, dove avevano sede la scuola media e il liceo intitolato a Giovanni Pico della Mirandola, filosofo e accademico celebre per la sua memoria e la sua erudizione, autore intorno al 1486 del “De hominis dignitate”, l’orazione considerata il manifesto principale dello spirito umanistico del periodo storico conosciuto come “Rinascimento”.

Fortemente danneggiato dal sisma del 2012, il complesso è rinato grazie agli ingenti interventi finanziati principalmente dal Comune di Mirandola, grazie al contributo dell’Agenzia regionale per la ricostruzione e dal Programma della Regione Emilia-Romagna per il Fondo europeo di sviluppo regionale, per un totale di 10 milioni di euro.

La Biblioteca comunale “Eugenio Garin”, con il suo patrimonio librario di oltre 46.000 volumi, occupa la superficie più ampia del Polo: con un’area composta dal piano terra e dal primo piano, con più di 200 posti lettura allestiti, l’emeroteca, le aree dedicate alle attività dei bambini, una sala “gaming”, un’aula interattiva aperta alle iniziative realizzate dalle scuole del territorio, una sala conferenze multimediale e una caffetteria, adatta ad ospitare le pause ed a favorire i momenti di condivisione, confronto, svago ed aggregazione. Al secondo piano, grazie a ulteriori finanziamenti provenienti da un bando PNRR, sono in corso di allestimento spazi per smartworking e coworking: nell’ala est sono state ricavate sei aule per il corso interateneo “Ingegneria dei sistemi medicali per la persona” delle Università di Modena e Reggio Emilia, Verona, Trento.

I fruitori della nuova struttura possono beneficiare gratuitamente di nuovi parcheggi a essa antistanti, ricavati su piazza Garibaldi e via Verdi, e della capienza garantita dall’ex piazzale della stazione delle corriere sulla Circonvallazione.

“Scorrendo le foto dell’avanzamento lavori di un anno fa si può chiaramente intuire quanto sia stato intenso e serrato il ritmo dei lavori di completamento del cantiere del nostro nuovo Polo Culturale – commenta la vicesindaca Letizia Budri – Per l’Amministrazione si tratta di un grande motivo d’orgoglio poter constatare, sin dalle prime visite rese possibili dalla parziale apertura nel corso del Memoria Festival, il convinto gradimento palesato dalla comunità”.