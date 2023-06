Modena, caos passaporti: prenoti oggi, ottieni un appuntamento a dicembre

MODENA- A segnalare il grande disservizio è l’associazione Federconsumatori provincia di Modena APS: per avere il passaporto a Modena bisogna aspettare fino a dicembre.

Questa la nota di Federconsumatori:

“Non è cambiato nulla per quel che riguarda i tempi dell’emissione dei passaporti presso la Questura di Modena. Chi lo scorso aprile prenotava un appuntamento sul sito della Polizia di Stato aveva di fronte una attesa di 161 giorni. Oggi l’attesa è a 164 giorni, e ci si può registrare per un appuntamento il primo dicembre.

Sul sito si continua a dichiarare che “Tutti i giorni alle 18 vengono rilasciati nuove possibilità di prenotazione dell’appuntamento…” In realtà gli aggiornamenti non seguono quella scadenza oraria, e la possibilità di trovare anche in tempi brevi un appuntamento è ancora possibile, per chi visita quotidianamente più e più volte il sito in questione. Una modalità iniqua e davvero discutibile, che affida al caso i tempi di attesa. Una sorta di “roulette” delle prenotazioni, che riteniamo inaccettabile.