Musica, feste per bambini e poesia: a Bastiglia sarà un’estate ricca di appuntamenti

BASTIGLIA- L’estate è alle porte e come ogni anno l’Amministrazione comunale di Bastiglia ha programmato una serie di eventi e iniziative per l’intera comunità, in collaborazione con le associazioni del territorio (CGIL SPI, Avis, Auser, Edera ODV, Croce Blu, Centro Caritas parrocchiale di Bastiglia e La Clessidra APS).Si parte sabatopresso il giardino del Museo della Civiltà Contadina, aperto straordinariamente per l’occasione, con la festa di fine anno della “Palestra della memoria”, promossa dall’Associazione La Clessidra APS.

Il Museo ospiterà anche il 65° anniversario di Avis Bastiglia, in programma domenica 11 giugno dalle 16.30 alle 20, sempre con l’apertura straordinaria dello stesso.

Giochi da tavolo, mercatino dei bambini e tanti altri giochi da fare insieme: torna la “Festa del gioco” per far divertire i più piccoli, facendo riscoprire loro la bellezza di stare in compagnia. La prima serata è in programma giovedì 22 giugno alle 20.30 presso il Giardino del Museo della Civiltà Contadina, secondo appuntamento in agenda per giovedì 29 giugno, sempre alle 20.30 nel Giardino del Museo. Durante entrambe le serate i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto e ci sarà un piccolo rinfresco offerto dal Conad di Bastiglia per un momento conviviale di comunità.

Martedì 27 giugno alle 21 al Giardino del Museo spazio a “L’amore nelle poesia di Mirco Bortoli”, un reading di poesie scelte, alla presenza dell’autore.

Il mese di luglio vedrà protagonista assoluta la musica. A fare da apripista, il concerto della cover band “Little banda buffo”, che animerà Piazza Tintori venerdì 14 luglio alle 20.30 con il loro blues, soul, R&B, Rock&Roll e funk.

Giovedì 20 luglio dalle 21 la rassegna “Armoniosamente” fa tappa a Bastiglia, con il concerto spirituale “Surge amica mea”, insieme alla corale “Orlando di Lasso” di Castel d’Ario, presso il Santuario della Beata Vergine delle Grazie di San Clemente.

Terzo appuntamento musicale venerdì 21 luglio alle 20.30 con “Lucio vs Lucio – Le 24 ore che sconvolsero la musica italiana” nel Giardino del Museo della Civiltà Contadina.

A chiudere l’estate bastigliese sarà l’ormai tradizionale cocomerata di Ferragosto, in programma martedì 15 agosto alle 20 e organizzata dalle associazioni del territorio nei giardini di Piazza Repubblica.