Nonantola Film Festival, con “Californie” prosegue la rassegna estiva in piazza Liberazione

NONANTOLA- Una poetica e avvincente rappresentazione di quante decisioni, apparentemente irrilevanti, determinino il futuro di un individuo, in bilico tra farcela e il soccombere di fronte alle difficoltà.

Con la proiezione del film italiano “Californie” diretto a quattro mani nel 2021 da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, prosegue venerdì 23 giugno alle 21.30 sullo schermo allestito in piazza Liberazione in centro a Nonantola la rassegna estiva del Nonantola Film Festival – organizzato dall’omonima APS affiliata Arci UCCA - nell’ambito dell’Estate Nonantolana curata dall’Amministrazione comunale. Ingresso gratuito, presente in piazza anche un punto ristoro con cibo e bevande curato da Happy Street.

La sceneggiatura di “Californie” è di Cassigoli e Kauffman assieme a Vanessa Picciarelli; la fotografia è di Emanuele Pasquet, al montaggio c’è sempre Alessandro Cassigoli, mentre le musiche sono di Giorgio Giampà. Il film è interpretato da Khadija Jaafari, Ikram Jaafari, Marilena Amato, Fatima Ramouch, Simona Petrosino, Emanuele Palumbo. Una produzione Ang Film/La Mansarde Cinéma/Rai Cinema distribuita da Fandango. “Californie” ha vinto il premio ‘Label Europa Cinemas’ alle Giornate degli Autori nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 2021.

Jamila, una ragazza di origine marocchina, vive con la sua famiglia a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. A 9 anni ha grandi ambizioni ma poi si isola sempre più in sé stessa. A 12 anni, mette i soldi da parte perché vuole tornare in Marocco, anche da sola. A 13 lavora a tempo pieno come parrucchiera presso il salone Californie. Riesce a comprarsi tutto quello di cui ha bisogno, vestiti e telefono compresi. Ma soprattutto è soddisfatta perché la sua principale le affida delle responsabilità e solo più tardi si rende conto di essere sfruttata. Poi una mattina, sul posto di lavoro, arriva un assistente sociale e le chiede come mai non va a scuola.

C’è un legame tra “Butterfly”, il film precedente diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman e “Californie”. Avviene proprio all’inizio. Jamila si trova nella palestra Vesuviana Boxing e guarda Irma Testa, la prima pugile italiana a qualificarsi per le Olimpiadi di Rio che nel 2019 è diventata campionessa europea dei pesi piuma che è proprio al centro di “Butterfly”. Ancora una storia di vita a Torre Annunziata. Nel fango della periferia, un’altra storia di speranze, di fatica, di rabbia, di lotta contro gli altri e sé stessi… (Simone Emiliani, MyMovies)

