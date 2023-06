Parte la festa de l’Unità di Albareto

Prenderà il via da giovedì e durerà per due weekend lunghi la Festa de L’Unità di Albareto, organizzata dai circoli Pd di Albareto e Sacca-Crocetta di Modena. Un evento ricco di iniziative politiche e non presso la Polisportiva Forese Nord. Si comincia con l’inaugurazione di giovedì 22 affidata a Federica Venturelli, Roberto Solomita e Andrea Bortolamasi, prima che Giuditta Pini e Urania Dekavalis si concentrino sul tema dei migranti alle 20:30 in uno dei forum della segreteria Pd cittadina per costurire il programma 2024. Venerdì 23 spazio alla senatrice Vincenza Rando e a Francesca Maletti sul tema della pace prima dei Tupamaros in concerto, sabato 24 un dibattito con anche il sindaco Giancarlo Muzzarelli sulle “Frazioni al centro”, domenica solo ristorante poi si riprende giovedì 29 giugno con un dibattito sul dissesto idrogeologico con Fabio Braglia, presidente della provincia di Modena, mentre il 30 giugno sarà la volta di un confronto sull’agricoltura e i cambiamenti climatici col senatore Stefano Vaccari. Sabato 1 luglio “Le nuove sfide del lavoro” con Maria Cecilia Guerra prima della chiusura domenica 2 luglio.

Così la segretaria cittadina del Pd Federica Venturelli: «Dopo il successo della nuova festa cittadina nella nuova location che ha visto tanti dibattiti politici tra cui i forum per disegnare le città dei prossimi anni (su cultura, giovani e welfare), continuano le feste, con un’attenzione particolare a quelle di quartiere che sono per noi un elemento importante di attenzione al territorio e al radicamento territoriale del nostro partita. Le Feste dell’Unità sono per noi una una scuola di politica e militanza, una scuola che rispecchia il nostro modo di intendere la politica: vicino alle persone». Le fa eco il responsabile delle feste, Stefano Manicardi: «Essere radicati sul territorio è il nostro modo di intendere e fare politica. Stare insieme alle persone dove si ritrovano e vivono per noi è irrinunciabile, per avere chiare idee sulle politiche territoriali necessarie alla vita di tutti i giorni dei modenesi. Le feste sono da sempre parte integrante e fondamentale per questo metodo di lavoro, quelle delle frazioni ancora di più. In questa edizione è poi per noi importante l’avvio dei lavori del forum “politiche territoriali e delle frazioni”, che consegnerà proposte e politiche concrete e condivise per amministrare la Modena del 2024». «Nella nostra città le feste – sottolineano Urania Dekavalis, segretaria del circolo Pd di Albareto, e Beatriche Cocchi, segretaria del circolo Sacca-Crocetta – sono un modo trasparente per finanziare la politica, ma anche una grande occasione per dibattere e stare in mezzo alle nostre comunità. Un mondo aperto a tutti e reso possibile dai nostri volontari».

