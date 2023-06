Perde il controllo dell’auto: esce di strada e muore a 37 anni

SCANDIANO- Stava percorrendo via Molinazza, nel comune di Scandiano (RE), quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua auto nei pressi del Santuario della Madonna della Neve.La Mercedes su cui viaggiava l'uomo di 37 anni- originario del Ghana e residente a Formigine- si è capottata in un campo e l'impatto non ha lasciato scampo al conducente. Sul posto i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri.