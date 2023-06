Presentazione della Carta dei servizi del Centro Antiviolenza UCMAN

SAN FELICE- Nella serata di giovedì 22 giugno 2023, nella sede del Comune di San Felice Sul Panaro e in diretta streaming, si è tenuto l’incontro informativo di presentazione della Carta dei Servizi del Centro Antiviolenza (CAV) dell’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord. Il documento espone- in modo chiaro e trasparente- il funzionamento, i principi guida e l’operatività di questo importante servizio rivolto alle cittadine, residenti e non, nei comuni dell’Unione. Questo rappresenta solo uno degli ultimi tasselli riposti dall’Unione per la realizzazione di questo fondamentale progetto, fortemente voluto, realizzato in coprogettazione con la cooperativa sociale Gulliver e Donne in Centro APS.Il CAV si configura come un osservatorio e un punto di monitoraggio territoriale della Comunità intera, uno strumento essenziale per chi subisce violenza e per chi ne viene a conoscenza. Numerosi, dal 2015 ad oggi, sono stati gli interventi dei soggetti coinvolti per la costruzione di un’organizzazione capillare territoriale; l’attivazione degli sportelli (di ascolto e di consulenza legale) ne sono un esempio. Gli eventi di sensibilizzazione e formazione sul territorio, organizzati di concerto con l’associazione Donne in Centro, in modo particolare in occasione delle ricorrenze del 25 novembre (Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) e dell’8 marzo (Giornata internazionale della donna) e le costanti iniziative e i progetti che coinvolgono le scuole e i docenti, sono testimonianze della volontà di agire sul fenomeno in ottica preventiva. Prosegue, inoltre, la campagna di sensibilizzazione della cooperativa sociale Gulliver che, insieme ad UCMAN, promuove un corso di formazione gratuito, rivolto a tutte le donne che desiderassero diventare volontarie del CAV. Per iscriversi è necessario inviare,, una e-mail a: volontarieperledonne@gulliver.mo.it . Per ulteriori informazioni, in merito all’organizzazione dei corsi di formazione e degli sportelli di consulenza, le sedi, gli orari di apertura e i contatti dedicati, consultare il sito web dell'Unione