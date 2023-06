Punto prelievi Nonantola, blocco ai sistemi informatici

MODENA- Nella mattinata di sabato 24 giugno si è verificato un problema informatico che ha interessato tutti i Punti prelievo della provincia di Modena, in particolare quelli ad accesso diretto (Modena, Sassuolo, Pavullo e Nonantola). Nello specifico, il blocco, iniziato alle ore 7, non permetteva al personale la stampa delle etichette.

Immediato l’intervento dei tecnici che hanno individuato il problema per poi risolverlo intorno alle ore 9.15. Molti utenti arrivati per i prelievi ad accesso diretto – informati prontamente del blocco – hanno preferito ugualmente aspettare il riavvio del sistema e questo ha creato alcune code. E’ stato comunque garantito senza attese il prelievo a tutte le donne gravide e ai pazienti TAO. L’Azienda USL di Modena si scusa con tutti i cittadini rimasti in attesa per il disservizio e li ringrazia per la comprensione.