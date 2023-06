Rami di Ravarino, l’ex scuola torna a servizio della comunità – Il taglio del nastro è sabato

Terminato il recupero delle Ex-Scuole di Rami Il 3 giugno, taglio del nastro con Bonaccini. Ospiteranno associazioni e servizi socio-sanitari.

aglio del nastro il 3 giugno per le ex-scuole di Rami, recuperate con i contributi regionali post sisma destinati ai beni culturali: all’evento parteciperà anche il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Sarà così restituito alla comunità di Ravarino e, in particolare, alla frazione di Rami non solo un importante edificio storico, ma anche il ricordo delle tante generazioni di ravarinesi che hanno frequentato le elementari in questa scuola. L’edificio, in disuso dagli anni’ 90, ospiterà ora le sedi di Avis, Croce Rossa Italiana e un appartamento per il cohousing (coabitazione tra anziani parzialmente auto-sufficienti) pensato dall’Unione del Sorbara in collaborazione con l’Azienda Servizi alla Persona “Delia Repetto”. In collaborazione con Asl è prevista anche l’attivazione di un servizio infermieristico di comunità.

“Restituiamo alla nostra comunità un pezzo della propria storia – ha spiegato la sindaca, Maurizia Rebecchi – e ridiamo un presidio pubblico alla frazione di Rami che da anni ne era priva.” Oltre al contributo della Regione per 68o mila euro, l’intervento di recupero è stato finanziato con circa 50mila euro da un bando europeo per l’efficientamento energetico degli edifici e da € 200mila provenienti dal bilancio Comunale. “Le risorse disponibili – spiega ancora la sindaca – a causa dell’aumento dei costi della materie prime- non ci hanno purtroppo consentito di completare l’allestimento dell’area cortiliva e di ristrutturare la recinzione esterna: per questo, abbiamo avviato una raccolta fondi nell’ambito della normativa sull’ART BONUS che prevede la detraibilità fino al 65% delle somme che i cittadini donano per il recupero di beni storici e culturali”.

