Regione e guardia di finanza insieme contro criminalità, abusivismo e lavoro nero

Dalle macchine per l’imballaggio di Bologna alle piastrelle di Sassuolo, dalla meccatronica di Reggio Emilia all’alimentare di Parma, alle calzature di San Mauro Pascoli. Un sistema, quello dei distretti industriali dell’Emilia-Romagna che non solo ha recuperato, ma anche superato i livelli pre-Covid e che, per volumi e ricchezza, va messo al riparo dai. Anche per. Da questa premessa, nasce un: lo prevede ilproposto dalla- a cui ha aderito lainsieme a 40 soggetti presentato il 23 giugno a Bologna, in Prefettura.“La presenza delle mafie nelle regioni del Nord, con l’obiettivo di radicarsi nel sistema socio-economico e nelle filiere produttive, richiede unità e coesione: la questione della tutela della legalità e della lotta alla criminalità organizzata è di tutti- afferma il presidente- Al costante e prezioso lavoro degli organismi inquirenti e delle forze dell’ordine, deve affiancarsi quello delle istituzioni territoriali, per creare una barriera solida contro i fenomeni malavitosi. Il protocollo di oggi è un nuovo esempio di questo fronte comune, che già nella ricostruzione post sisma rafforzammo con i Girer, i Gruppi interforze nati dalla collaborazione con le Prefetture e i Corpi dello Stato, così come la Regione stanziò oltre un milione di euro per far svolgere il processo Aemilia contro la ‘ndrangheta qui in Emilia-Romagna, oltre alle attività nelle scuole e coi giovani che sosteniamo ogni anno insieme a enti locali, università, associazioni”. “Ringrazio dunque la guardia di finanza- chiude- per avere proposto questa intesa, che ha trovato una così ampia adesione: un’occasione ulteriore per fare squadra, insieme”.Tre gli obiettivi fondamentali del Protocollo. Primo, loattraverso la creazione dipresso i vari firmatari, in grado di far, in tempo reale,sul territorio. Secondo, ilda parte della Regione, di Unioncamere, delle Università della regione, del CINECA, creando e valorizzando strumenti informatici integrati e cooperativi. Terzo, la promozione e diffusione della “”, attraversorivolte a imprese, associati, consumatori, utenti, studenti e cittadini in generale, da parte di tutti i firmatari del Protocollo.L’accordo prevede, tra l’altro, la possibilità di disporre dei, in grado allertare la Guardia di Finanza rispetto a segnali di potenziale illegalità sul territorio. Ancora, di, sia per mettere a disposizione attrezzature e laboratori, sia per il supporto alle investigazioni tramite nuovi prototipi, come l’analisi di informazioni tramite algoritmi evoluti. Verranno promosse iniziative di formazione e informazione rivolte a imprese, associazioni, consumatori, utenti, studenti e cittadini in generale, per favorire la “”; saranno programmate attività ispettive congiunte, soprattutto in relazione ai fenomeni più complessi, concernenti il comparto lavoristico, previdenziale e assicurativo con l’Inps, l’Inail e l’Ispettorato del lavoro.