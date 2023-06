Rinasce il lungomare di Misano Adriatico grazie al piano regionale di riqualificazione della Costa.

Aiuole verdi, pavimentazione rinnovata con percorsi ciclopedonali, inserti artistici, nuove panchine e illuminazione. Il lungomare di Misano Adriatico (Rn), dopo un ampio intervento di riqualificazione, diventa più bello, funzionale, e sostenibile.

Il primo stralcio di lavori, che riguarda la zona nord, è stato inaugurato questa mattina nella cittadina balneare dal sindaco Fabrizio Piccioni, insieme al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dell’assessore regionale a Turismo, Andrea Corsini.

Finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo di 1 milione e 750mila euro, su una spesa di 2 milioni e 650 mila euro, il nuovo lungomare è stato realizzato nell’ambito del Piano per la riqualificazione della Costa emiliano-romagnola, con un investimento regionale complessivo di 32 milioni di euro per dieci progetti di rigenerazione urbana, condivisi con i Comuni della Riviera.

“L’Emilia-Romagna c’è ed è pronta ad accogliere i turisti con il consueto calore e la professionalità di sempre- affermano Bonaccini e Corsini-. L’alluvione che ha colpito la nostra regione, un evento per proporzioni senza precedenti nel Paese, non ha condizionato l’apertura della stagione balneare, anche grazie al grande lavoro dei sindaci, degli operatori e delle comunità. Ne è prova il lungomare che inauguriamo oggi, parte del piano regionale di riqualificazione della Costa in via di completamento”.

“Un intervento di cura del nostro patrimonio rivierasco che cittadini e turisti possono apprezzare di persona, in completa sicurezza. Invitiamo quindi tutti sulle nostre spiagge- chiudono-, per un turismo nuovo, che guardi a sostenibilità e recupero degli spazi e tenga insieme qualità e benessere”.

Il progetto

L’intervento complessivo riconnette parti di territorio tra loro oggi isolate, come l’area di Portoverde e la porzione turistica centrale di Misano; valorizza una zona ancora parzialmente “vuota” (quella del camping) assicurando la permanenza dei varchi a mare e realizza una nuova infrastruttura verde, per rafforzare l’entroterra del territorio misanese.

Questo primo intervento riguarda in particolare la zona nord del lungomare, da Via D’Azeglio a via Passeggiata dei Fiori, con la realizzazione di zone pedonali e ciclabili, una nuova pavimentazione, il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica e la realizzazione di un impianto di filodiffusione.

Inoltre, la riqualificazione riguarda anche l’installazione di nuova segnaletica stradale, impianti di irrigazione e nuovo arredo urbano con l’installazione di nuove panchine, cestini e diffusori acustici. Non manca la piantumazione di specie arboree autoctone, idonee al contesto e al progetto generale.

La seconda fase del progetto, che comprende il completamento del nuovo litorale fino a Piazza Colombo, sarà realizzata entro maggio 2024.

