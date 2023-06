San Felice, al via la stagione estiva alle piscine Agua Center

SAN FELICE SUL PANARO – Al via domani, venerdì 2 giugno, la stagione estiva alle piscine Agua Center di San Felice, gestite dalla società WeSport Modena. Nella giornata di domani, infatti, a partire dalle ore 10 aprirà ufficialmente l’impianto estivo: nel mese di giugno saranno, dunque, aperte contemporaneamente sia la vasca estiva che quella invernale. Nel mese appena iniziato, quindi, massima possibilità di scelta per gli appassionati di nuoto, che potranno decidere se utilizzare la vasca coperta oppure quella scoperta. A partire da lunedì 5 giugno, poi, partirà alle piscine Agua Center di San Felice anche la corsistica estiva, che si svolgerà nell’impianto coperto.

Il 12 giugno, invece, prenderà il via alla piscina di San Felice il centro estivo, in collaborazione con il centro sportivo di San Felice, per il quale le iscrizioni sono ancora aperte. Oltre, naturalmente, alle attività in piscina, per bambini e ragazzi che frequenteranno il centro estivo ci sarà la possibilità di essere impegnati quotidianamente in attività ludico-ricreative (in cui bambini e ragazzi saranno seguiti da educatori tecnico-sportivi qualificati e con esperienza nel settore), come giochi di gruppo, calcetto, pallavolo, tennis tavolo, basket, flag football e tante altre. A cui si aggiungerà, naturalmente, la possibilità di svolgere al centro estivo i compiti delle vacanze estive.

Il centro estivo delle piscine Agua Center è rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni e si svolgerà nel periodo dal 12 giugno al 27 agosto (tutti i giorni, dal lunedì al venerdì). Diverse le proposte: full time con pranzo; solo mattina con pranzo; solo mattina senza pranzo. Tutte le informazioni nelle locandine sottostanti:

