San Felice, il 23 giugno prende il via la Festa de l’Unità della Bassa Modenese

SAN FELICE- Prenderà il viaa San Felice sul Panaro la terza edizione della Festa de l’Unità della Bassa modenese: la manifestazione, promossa dai circoli del Partito Democratico del territorio, si svolgerà presso il Circolo Arci Imperiale, al civico 635 di via Ferrino, in località Confine.

La Festa inizierà venerdì 23 giugno e proseguirà per due fine settimana nelle serate del 24, 25 e 30 giugno, 1 e 2 luglio, e potrà come di consueto contare sull’attività del ristorante con menù tradizionale e gnocco fritto.

Per quanto riguarda il programma musicale, sono previste, sempre alle ore 21.00, quattro serate di liscio: venerdì 23 giugno con Cicci New Condor, sabato 24 giugno Carlo & Sandro Band, sabato 1 luglio Massimo Budriesi Band, per finire, domenica 2 luglio, con Rossana Biagioni. Spazio inoltre a due serate di musica tradizionale con il rock degli Stevie and the Jacks, domenica 25 giugno, e le sonorità blues dei Carica Papaya in programma venerdì 30 giugno.

Non mancheranno naturalmente le iniziative politiche, in programma presso l’area della Festa sempre alle ore 21.00: venerdì 30 giugno si affronterà il tema della Sanità pubblica, con la responsabile Sanità in Segreteria nazionale PD Marina Sereni e la consigliera regionale Palma Costi. Domenica 2 luglio si parlerà di “Acqua, Agricoltura e Cibo. L’impatto dei cambiamenti climatici nelle nostre comunità” con l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi e il presidente nazionale ANBI Francesco Vincenzi.

Tra le iniziative, anche una dedicata alla solidarietà verso le popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione, con la cena di giovedì 29 giugno alle ore 20.30, il cui ricavato sarà interamente devoluto al Comune di Cesena.

“Per prima cosa è doveroso ringraziare il circolo Arci di Confine e tutti gli sponsor che anche quest’anno rendono possibile la realizzazione della Festa – hanno dichiarato i segretari dei Circoli PD della Bassa Modenese – che può contare su un programma più ricco e iniziative politiche che tratteranno temi di assoluta attualità e priorità come la difesa del Servizio Sanitario Nazionale e la cura del territorio collegata all’attività del comparto agricolo”.