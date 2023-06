San Felice: la Ciclovia del Sole resta chiusa dal 12 al 17 giugno

SAN FELICE- A San Felice sul Panaro sarà istituito un divieto di transito a biciclette e pedoni- da lunedì 12 giugno a sabato 17 giugno- nei tratti della Ciclovia del Sole che attraversano il Comune: tra via Imperiale e via Suozzi; tra via Suozzi e via I Maggio; tra via I Maggio e via Lollia; tra via Borgo e via Dogaro.

Il divieto di transito è stato predisposto per permettere lavori di sfalcio erba e pulizia delle banchine laterali della Ciclovia.

