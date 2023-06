Sfida tripla per Raptor Engineering a Vallelunga in Carrera Cup

Ci sono premesse e obiettivi diversificati nella tripla sfida che Raptor Engineering lancia in Porsche Carrera Cup Italia sull’Autodromo di Vallelunga. Il circuito romano, da sempre pista di casa per il team principal Andrea Palma, nel weekend dell’11 giugno ospita il secondo round stagionale del prestigioso monomarca tricolore, al quale il team modenese arriva forte della velocità espressa nel primo atto a Misano il mese scorso, ma anche consapevole di doversi prendere la rivincita in ottica classifica generale.

A Vallelunga la squadra si presenta di nuovo con ben tre 911 GT3 Cup “targate” Centro Porsche Catania, tra la novità che risponde al nome del pilota parmense Massimo Navatta e i due confermati volti giovani del team: Lorenzo Ferrari e Giuseppe Guirreri. A Ferrari spetta guidare il trio Raptor con ambizioni di vertice e l’obiettivo di rimontare fin da gara 1, nella quale il 20enne già plurititolato pilota piacentino partirà da… “meno 8” (posizioni sulla griglia di partenza) a causa della penalità inflittagli per un contatto innescato in gara 2 a Misano. In quanto a determinazione non sarà da meno Guirreri. Con i suoi 16 anni il rookie siciliano è il più giovane tra i protagonisti della Carrera Cup 2023, ma al debutto assoluto a Misano ha già messo in mostra un deciso crescendo che in gara 2 lo ha addirittura avvicinato alla zona punti. Vallelunga sarà una nuova occasione per fare esperienza, sia sotto il profilo prestazionale sia a livello di gestione globale di vettura ed evento, mai semplice in un contesto che in totale prevede ancora una volta 35 piloti al via.

La terza 911 GT3 Cup di Raptor Engineering è invece iscritta nella Michelin Cup. Navatta, gentleman driver parmense di valore ma con esperienze perlopiù in serie minori, non è nuovo nel team, con il quale ha già corso, ma per la prima volta competerà in un contesto di così alto livello. Gli aspetti ai quali adattarsi saranno molteplici, ma è un’avvincente sfida da cogliere e godersi in uno dei campionati nazionali più competitivi in assoluto. Navatta avrà a disposizione anche le quattro ore del test pre-gara, che a Vallelunga aprirà il secondo appuntamento stagionale nella mattinata di venerdì 9 giugno. L’evento proseguirà nel pomeriggio con le prove libere e poi sabato mattina con le qualifiche.

Gara 1 della Carrera Cup Italia si disputa sempre sabato alle 16.40 con diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204). Gara 2 è domenica alle 12.10 live sia su Sky Sport Arena sia in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre). Entrambe sulla distanza di 30 minuti + 1 giro sono disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Il team principal Andrea Palma dichiara: “Vallelunga è sempre un weekend speciale per me, quest’anno sarà anche molto importante per tutta la squadra. Non sarà facile ma dovremo cercare di mettere tutto in fila per bene. Con Lorenzo dobbiamo recuperare, magari limitando i danni in gara 1 e cercando di partire davanti almeno in gara 2, con Giuseppe dobbiamo migliorare ancora e con Massimo metterlo sui binari giusti nella sua gara d’esordio. Il team non si è mai fermato, i nostri ragazzi hanno lavorato sulle macchine fin da quando sono tornate da Misano, speriamo di trovare la quadra giusta e soprattutto che gli sforzi che stiamo facendo diano frutti. Di sicuro il test pre-gara venerdì mattina sarà molto utile e per Navatta sarà anche l’occasione di mettersi immediatamente alla prova. Siamo molto contenti di averlo in squadra e il nostro supporto sarà totale”.

