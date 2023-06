Sorpreso a rubare al distributore automatico: arrestato 33enne

MODENA- La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 33 anni per tentato furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale

Alle ore 22.20 di giovedì 8 giugno, una pattuglia della Squadra volante è intervenuta presso un locale ai margini del centro storico a seguito di chiamata sulla linea di emergenza da parte del titolare di un esercizio commerciale che segnalava la presenza del malfattore ancora all’interno dell’area dove erano presenti distributori self service di oggetti vari: accessibili con l’utilizzo di una tessera sanitaria.

Gli agenti intervenuti immediatamente sul posto hanno bloccato l’uomo ancora intento a forzare un distributore per asportarne il contenuto. Il 33enne è stato trovato in possesso di diversi strumenti per aprire o forzare serrature; oltre a due articoli rubati poco prima.

Accompagnato in Questura, è stato tratto in arresto per tentato furto. La merce è stata restituita al proprietario e gli strumenti sequestrati.

