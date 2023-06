Sorpreso dalla Polizia mentre tenta di rubare uno scooter, 17enne denunciato

MODENA – La Polizia di Stato di Modena ha deferito in stato di libertà un minore straniero, di 17 anni per il reato di tentato furto aggravato in concorso. Durante la notte, la Squadra Volante è intervenuta in zona Buon Pastore, a Modena, su segnalazione alla linea di emergenza 112NUE di due giovani che stavano tentando di rubare uno scooter parcheggiato in strada.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno dato ausilio al personale della Polizia Locale che aveva già individuato i due ragazzi, uno dei quali riusciva a scappare facendo perdere le proprie tracce. Il 17enne fermato è stato trovato in possesso di arnesi atto allo scasso in particolare di un martello, di un cacciavite e di una pinza, utilizzati per la forzatura del blocchetto di accensione dello scooter. Il minore è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria, mentre gli arnesi sono stati sequestrati. Sono in corso accertamenti per l’individuazione del complice

