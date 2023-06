Sostenibilità: Emil Banca accompagna le aziende modenesi a migliorare lo score Esg

MODENA- Favorire la transizione sostenibile delle imprese modenesi e aiutarle a migliorare il proprio punteggio Esg (acronimo di Environmental, Social and Governance).È l’obiettivo dell’accordo siglato da Emil Banca, la banca di credito cooperativo presente anche a Modena, e la società di consulenza Impactage. Il patto consentirà alle 80 piccole e medie imprese clienti della banca di analizzare il proprio posizionamento sulle tematiche Esg, valutare, programmare e realizzare gli investimenti necessari per la transizione verso la sostenibilità.

Lo scorso luglio Emil Banca ha commissionato a Crif (Centrale rischi finanziari) un’indagine su 6 mila aziende socie e clienti volta a mappare il loro posizionamento in merito ai fattori Esg. Crif ha raccolto informazioni da più fonti di natura diversa (pubbliche e non) e ha rilasciato, in una scala da 1 a 5, uno score sintetico dei macro-componenti Environmental, Social e Governance che identificano l’adeguatezza delle aziende rispetto ai fattori Esg delle aziende.

Questi dati, arricchiti da altri raccolti attraverso questionari di autovalutazione, hanno permesso a Emil Banca di sviluppare un “cruscotto” attraverso il quale analizzare lo score Esg delle aziende (con il dettaglio delle macro-aree di valutazione e l’indicazione degli indirizzi di miglioramento).

A oggi lo score ottenuto è utilizzato solamente come strumento conoscitivo, ma in futuro (probabilmente già entro la fine dell’anno) verrà integrato nell’indice del merito creditizio delle aziende, diventando così un elemento decisivo per la valutazione sulla concessione del credito.

«Presto la valutazione Esg sarà imprescindibile per decidere se concedere o meno credito alle imprese, incidendo in maniera sensibile anche sui costi dei finanziamenti – spiega il vicedirettore generale di Emil Banca Matteo Passini – Per questo abbiamo deciso di offrire alle nostre aziende la possibilità di valutare la loro posizione e capire come migliorarla. Già oggi tutti i finanziamenti coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030 che eroghiamo hanno una sensibile riduzione del tasso di interesse rispetto al resto dei finanziamenti».

«Siamo molto soddisfatti di quest’accordo con Emil Banca che ci consente di supportare le imprese modenesi sulle tematiche di sostenibilità – aggiunge Fabio Malanchini, fondatore e membro esecutivo del cda di Impactage – Siamo nati con l’obiettivo di supportare le aziende ad affrontare le sfide della sostenibilità con la consapevolezza che essa rappresenti un’occasione di crescita e miglioramento della loro posizione competitiva. Supportiamo le imprese lungo tutto il percorso di trasformazione sostenibile, dalle fasi di analisi alla definizione della strategia, dall’implementazione del piano di trasformazione allo sviluppo della reportistica».