“Spaccate” ai negozi di Carpi: interviene il sindaco Bellelli

CARPI- «Sette “spaccate” in poco più di una settimana in altrettante attività commerciali di Carpi è una sequenza di episodi non soltanto inaccettabile, ma è soprattutto un fenomeno cui dare risposta in modo razionale sì, ma anche rapido e concreto».Parole chiare quelle del sindacoall’indomani dell’ennesimo caso di “spaccata” ai danni di un bar, in questo caso in via 3 Febbraio, dopo quelli dei giorni scorsi in attività commerciali ed esercizi pubblici di via Manzoni.

« Sul tema della sicurezza non intendiamo lasciare nulla d’intentato. Per questo ho convocato le associazioni di categoria per un incontro nella giornata di martedì 13 giugno in Municipio. L’invito ai commercianti ed esercenti, cui esprimerò solidarietà per l’accaduto e la massima disponibilità a collaborare, è quello di mettere in atto tutte le azioni di prevenzione e sicurezza passiva, dalla videosorveglianza all’utilizzo dei vetri antisfondamento».

«Quello della sicurezza – continua il sindaco – non è un problema che riguarda soltanto i commercianti, ma tutta la cittadinanza. Ho piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine che hanno dato, anche recentemente, prova di efficienza e tempestività. Ma siamo consapevoli dell’esigenza di incrementare gli organici a disposizione di Polizia e Carabinieri e della necessità del passaggio di livello del Commissariato: per questo motivo, sempre nei prossimi giorni, chiederò ai parlamentari eletti sul territorio, di ogni schieramento politico, di attivarsi per dare risposta concreta a questa esigenza oggettiva la cui risoluzione non è più differibile».